Chorzów. Kąpielisko Fala wraca do Parku Śląskiego. Będzie rewelacyjne. Kiedy znowu popływamy w parkowych basenach?

Ponadto budowa nowoczesnego kąpieliska Fala wymaga decyzji o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego. Jest on niezbędny, by następnie wystąpić o pozwolenia. Dopiero w następnej kolejności będzie przetarg, który wyłoni wykonawcę robót. To oznacza, że w pierwszej kolejności to chorzowscy radni będą musieli zgodzić się na budowę Fali - poprzez zmianę planu zagospodarowania przestrzennego.