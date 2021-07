Chorzów. Kolejne skargi mieszkańców w sprawie fetoru. Elektrociepłownia CEZ Chorzów chce uruchomić specjalną instalację oczyszczającą

Na ulicach Chorzowa znowu śmierdzi. Sprawa była opisywana przez nas w marcu i czerwcu br. W I kwartale roku mieszkańcy zgłaszali smród, pochodzący z ciężarówek transportujących biomasę. Problem po kontrolach Inspekcji Transportu Drogowego i Policji ucichł – samochody zostały dodatkowo uszczelnione.

W czerwcu sprawa ponownie powróciła. Tym razem rzecznik CEZu tłumaczył, iż fetor pochodzi ze zbiornika retencyjnego dla wód z terenu CEZ Chorzów. Sebastian Włodarski w piśmie nadesłanym 10 czerwca pokreślił, iż zostanie uruchomiona instalacja oczyszczająca zbiornik do końca czerwca br.

CEZ Chorzów planuje uruchomić do końca bieżącego miesiąca realizowaną obecnie instalację służącą do oczyszczania biologicznego substancji zgromadzonych w zbiorniku retencyjnym, co istotnie ograniczy ryzyko występowania oddziaływań zapachowych – tłumaczył rzecznik Elektrociepłowni CEZ.