Chorzów. Legendia otworzyła bramy dla zwiedzających po siedmiomiesięcznej przerwie. Jakie atrakcje na nas czekają?

Pójdziemy na wszystkie możliwe atrakcje! Młodszy syn poszedł spać przed ósmą wieczorem, po to żeby być wypoczęty na ten wielki dzień. O 9 rano wyszliśmy z domu i od tego czasu spacerujemy po terenie Parku Śląskiego, aż w końcu dużo przed czasem zawędrowaliśmy do Wesołego Miasteczka.

Zgodnie z wytycznymi nie jest konieczne noszenie maseczek przez gości w otwartych przestrzeniach, pod warunkiem, że możliwe jest utrzymanie dystansu min. 1,5 m. Natomiast pracownicy Legendii będą wyposażeni w środki ochrony indywidualnej, takie jak maseczki ochronne oraz płyn do dezynfekcji rąk – mówi Izabela Kieliś.

W piątki Legendia będzie czynna od 13 do 20, w soboty od 11 do 20, a w niedziele od 11 do 19. Cały zespół Śląskiego Wesołego Miasteczka zaprasza wszystkich do jej odwiedzenia. Niech zwiedzających przyciągnie nie tylko urok tego miejsca, ale i piękna pogoda.