Chorzów matury 2022 - rozpoczął się egzamin dojrzałości z języka polskiego Mateusz Czajka

„Tuż przed maturą kwitły kasztany.” - śpiewał Wojciech Gąssowski. W tym roku kwiecień przyrodzie nie sprzyjał i wspomniane drzewa jeszcze nie rozbiły swoich kwiatostanów w Chorzowie. Za to 4 maja rano było słonecznie, ciepło ale nie nazbyt upalnie. Dobra pogoda do tego, by napisać jeden z najważniejszych egzaminów w życiu.