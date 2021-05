Chorzów. Pingwiny wróciły na wybieg Śląskiego Ogrodu Zoologicznego. Zobaczcie wesołą gromadkę pingwinów Humboldta ze Śląska

I wróciły! Pingwiny ze śląskiego zoo ponownie cieszą swoją obecnością gości Śląskiego Ogrodu Zoologicznego. Pingwiny powróciły na wybieg zewnętrzny. Znowu można oglądać jak sprawnie te ptaki pływają w przestronnym basenie lub wygrzewają pióra na skałkach. Kto jeszcze nie widział pingwinów ze śląskiego zoo, ma okazję je zobaczyć codziennie od godziny 9.00 do 19.00.

Pingwiny w śląskim zoo Pingwiny były hitem zeszłego lata w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym. Każdy chciał zobaczyć te sympatyczne nieloty. Teraz, pingwiny powróciły na wybieg zewnętrzny śląskiego zoo. Znowu można oglądać ptaki w akcji. Czas spędzają wygrzewając się na słońcu lub pływając w przestronnym basenie. Najbardziej aktywne są w momencie karmienie. W trakcie jednego posiłku są w stanie zjeść nawet około pół kilograma ryb. Jeden pingwin może zjeść nawet 1 kilogram ryb w ciągu dnia! - Pingwiny wróciły na wybieg w niedzielę, 9 maja. Zostaną tutaj do jesieni. Gdy zrobi się chłodnej, to ptaki przeniesione zostaną do budynku. Na wybiegu można oglądać 16 pingwinów Humboldta. Ptaki te dopierają się w pary. Opiekunowie liczą, że stado się powiększy - mówi Daria Kroczek, specjalista ds. marketingu i kontaktu z mediami ze Śląskiego Ogrodu Zoologicznego. ZOBACZCIE ZDJĘCIA

Pingwiny wróciły na wybieg śląskiego zoo. Zobaczymy je codziennie od godziny 9.00 do 19.00. Kasy są czynne do godziny 18.00. Do zoo również wejdziemy tylko do godziny 18.00, ale pamiętajmy, że na zwiedzenie wszystkich wybiegów potrzebujemy co najmniej 1 godziny. Zoo czynne jest od poniedziałku do niedzieli. Z powodu epidemii koronawirusa niemożliwe jest obecnie zwiedzanie pawilonów ekspozycyjnych m.in. akwarium czy małpiarni.

Śląski Ogród Zoologiczny jest czynne dla zwiedzających. Śląskie zoo można zwiedzać codziennie od godz. 9.00, także w niedziele (również wolne od handlu) i w święta. Obecnie obowiązuje limit osób mogących przebywać na terenie zoo, wynoszący 12000 osób. Po jego osiągnięciu kolejne osoby wpuszczane są na teren zoo wymiennie, gdy inni zwiedzający opuszczą jego teren.

Nowi mieszkańcy zoo w Chorzowie W Śląskim Ogrodzie zoologicznym na powierzchni prawie 48 ha żyje 2 300 zwierząt, należących do 340 gatunków. Śląskie zoo jest jednym z największych polskich ogrodów zoologicznych. Wśród nowych mieszkańców chorzowskiego zoo jest także m.in. to 6-letni samiec antylopy nilgau o imieniu Kieran, który przyjechał do Chorzowa z zoo w Bratysławie, a także lwica o imieniu Anoona. Lwica dołączyła już do stada chorzowskich lwów i można ją obserwować na wybiegu "króla zwierząt".

Mimo początkowego zagubienia Anoona świetnie odnalazła się w nowym miejscu, a Kaasa i i Bolek w pełni ją zaakceptowali. Dziś lwy mieszkają już razem i żyją w pełnej zgodzie. Anka, jak czasami pieszczotliwie nazywają ja opiekunowie, jest bardzo pogodna i towarzyska - świetnie dogaduje się z drugą samicą, która wykazuje się względem niej dużą cierpliwością i wyrozumiałością

Jak rozpoznać nową lwicę? Anoona, ze względu na swój młody wiek ma jeszcze widoczne młodzieńcze cętki, które można zauważyć m.in. na jej nogach. Jest też wyraźnie szczuplejsza od starszej od siebie Kasaai.

Powrót pingwinów do śląskiego zoo Przypomnijmy, że po wielu latach nieobecności, pingwiny w 2020 roku powróciły do śląskiego zoo. Łącznie na wybiegu zobaczymy grupę 16 pingwinów. W zoo w Chorzowie już kiedyś można było oglądać te sympatyczne nieloty Pierwsze pingwiny trafiły do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w 1963 roku. Były to trzy pingwiny Humboldta, które przypłynęły do Polski z Holandii na pokładzie PZM "Świetlik". Z zachowanych danych wynika, że pingwiny można było oglądać w śląskim zoo do października 1977 roku. Na powrót pingwinów do Chorzowie czekaliśmy 43 lata.

Budowa nowego obiektu dla pingwinów zakończyła się w listopadzie 2019 roku. Inwestycja w sumie kosztowała ponad 5 mln złotych. Obiekt powstał na dotychczasowym wybiegu nosorożców, w sąsiedztwie budynku małpiarni. W skład obiektu wchodzi budynek z zapleczem gospodarczym oraz basenem zewnętrznym o pojemności 220 metrów sześciennych.

To właśnie tutaj w sezonie letnim będzie można obserwować pingwiny. Zwiedzający mogą obserwować zwierzęta pośród skał i zakamarków. Te skalne nory pingwiny będą mogły traktować, jak swoje gniazda, w których będą mogły wysiadywać jaja. Ponadto, można oglądać ptaki pod wodą. Wystarczy zejść po schodach w miejsce, gdzie przez szybę będzie można oglądać pływające w basenie pingwiny. Obiekt dla pingwinów składa się z: budynku z zapleczem gospodarczym

basenu zewnętrznego o pojemności 220 m3

budynku, który w najwyższym punkcie ma 3,5 m wysokości (urządzenia do obsługi oraz pomieszczenia na czas choroby czy zabiegów zwierząt)