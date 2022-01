Chorzów. Po aferze z turniejem dla dzieci „Z podwórka na Cichą 6” MORiS wydał oświadczenie

W odniesieniu do wszystkich doniesień medialnych dotyczących odwołanych rozgrywek w ramach projektu z budżetu obywatelskiego „Sportowy Chorzów” Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie pragnie wydać oświadczenie.

Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie jest realizatorem i koordynatorem projektu w ramach budżetu obywatelskiego „Sportowy Chorzów”. W ramach tego zadania realizujemy we wszystkich dzielnicach miasta zajęcia sportowe z dżiu-dżitsu oraz piłki nożnej, wszystkie pod okiem wykwalifikowanych trenerów. Do momentu sprzyjającej aury zajęcia odbywały się na boiskach osiedlowych, obecnie przeniosły się do szkolnych sal gimnastycznych i hal sportowych. W ramach tego projektu wraz z jego wnioskodawcą - Panem Romanem Hermanem zaplanowaliśmy również rozgrywki – turniej drużyn osiedlowych, które miały odbyć się w minioną sobotę, tj. 22.01.2022. Niestety z przyczyn od nas niezależnych, zmuszeni byliśmy odwołać rozgrywki i przełożyć na inny termin. Jeszcze tego samego dnia wszystkich zainteresowanych przeprosiliśmy za niedogodności z tym związane zarówno obecnych na obiekcie, jak również poprzez stronę internetową, media społecznościowe a także prowadząc rozmowy telefoniczne z przedstawicielami na miejscu. W tym tygodniu wraz z wnioskodawcą projektu i trenerami prowadzącymi zajęcia podejmiemy ostateczną decyzję dotyczącą nowej daty rozgrywek, o czym niezwłocznie wszystkich poinformujemy.