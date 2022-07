Chorzów. Rowery miejskie dopiero po wakacjach? Kiedy miasto rozstrzygnie przetarg na Kajteroz?

Zamienił stryjek…

Nowy operator miałby obsługiwać miasto przez pół sezonu. Do obecnie rozstrzyganego przetargu zgłosiła się tylko jedna firma… poprzedni wykonawca. Terminem składania oferty był 14 czerwca. Next Bike za swoje usługi proponuje tym razem niecały milion złotych (lecz na krótszy czas), rowery jednak mają zostać unowocześnione do IV generacji. Jest ich niemal 350 sztuk. Zmienić ma się zwłaszcza system ich obsługi.

Niestety już nie będzie można oddać roweru w obcym mieście. W przypadku braku wypożyczenia rower ma być blokowany. W unowocześnieniu ma też pomóc śledzenie sygnału GPS. Niestety często się działo tak, że rowery były dewastowane, rozkradane, niszczone lub porzucane w różnych zakątkach miasta. Rowery będzie można zostawiać w specjalnej strefie. Jeśli oczywiście przetarg dojdzie do skutku…