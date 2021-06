Chorzów. Uczeń groził nożem koleżance z klasy. Przyłożył ostrze do jej gardła. Szokujące sceny w szkole podstawowej Maria Olecha-Lisiecka Martyna Urban

W Szkole Podstawowej nr 5 w Chorzowie doszło do przerażającej sytuacji. Jeden z uczniów klas szóstych w obecności swoich rówieśników groził koleżance nożem. Cała sprawa miała miejsce w czwartek, 10 czerwca w godzinach przedpołudniowych. O sprawie został poinformowany dyrektor szkoły. Nie zgłosił jednak od razu sprawy na policję. Zrobił to tydzień później, dopiero po naszym telefonie do szkoły.