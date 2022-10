Chorzów w latach 90. na zdjęciach: to było zupełnie inne miasto. Oto, jakie skarby znaleźliśmy w naszym archiwum. Uwierzycie? Marcin Śliwa Karina Trojok

Przełom lat 80. i 90. to czas głębokich zmian w naszym kraju. Jedni z rozrzewnieniem wspominają ówczesny powiew wolności i pojawiające się możliwości, a inni z przestrachem przypominają skutki dzikiej reprywatyzacji i cienie transformacji. To również okres dynamicznych zmian w najbliższym otoczeniu. Tym razem zapraszamy do sentymentalnej podróży po Chorzowie z przełomu epok.