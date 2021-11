Chorzów. W śląskim zoo wykluł się pierwszy pingwin Humboldta! Jego wysiadywanie zajęło 46 dni. Zobacz film

Nowy mieszkaniec zoo w Chorzowie

Rodzice na przemian opiekują się pingwinem

Na początku cała rodzina była umieszczona na wybiegu zewnętrznym na jednej z jam lęgowych. Podczas pory karmienia, pingwiny na przemian podchodziły do opiekunów, tak by ich potomek nie zostawał sam. Wraz z upływem dni na zewnątrz robiło się coraz chłodniej, dlatego rodzina pingwinów została umieszczona do wnętrza budynku hodowlanego. By zwiększyć komfort i bezpieczeństwo małego Humboldta został umieszczony ze swoimi opiekunami w osobnym pomieszczeniu hodowlanym, gdzie pracownicy zoo zbudowali budkę, które zastępuje jamę lęgową.