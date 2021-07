Chorzów. Wkrótce otwarcie Ogrodu Japońskiego w Parku Śląskim. Wiśniowy sad, kaskady wodne, taras widokowy i ogród żwirowy Zen Olga Krzyżyk

Ogród Japoński wraca do Parku Śląskiego. Wkrótce miłośnicy chorzowskiego parku będą mogli spacerować wśród kaskad wodnych i roślin Kraju Kwitnącej Wiśni. Inwestycja rozpoczęła się 1,5 roku. Teraz Park Śląski zaprasza do zmodernizowanego ogrodu, który wkrótce zostanie oficjalnie otwarty. Na filmie przygotowanym przez park, można zobaczyć jak zmieniło się to miejsce. Przypominamy w galerii wizualizacje ogrodu. Wkrótce będzie można się przekonać, czy są one tożsame z rzeczywistością.