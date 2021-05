Chorzów. Zabytkowa rzeźnia wystawiona na sprzedaż. Czy ktoś kupi obiekt za 15 mln zł?

Chorzów. Rzeźnia miejska od lat niszczeje. Kiedyś - jedne z największych zakładów mięsnych na Górnym Śląsku, dziś - to kompletna ruina. I właśnie ten teren, przy ulicy Krakusa 3 w Chorzowie, prywatny właściciel wystawił na sprzedaż. Co się stanie z tym miejscem? Wszystko zależy od tego, czy ktoś je kupi i jaki ma na to miejsce plan... Cena to 15 mln złotych netto.

Właściciel dawnej rzeźni w Chorzowie wystawił nieruchomość na sprzedaż. Cena netto to 15 mln złotych. W ogłoszeniu nie przeczytamy, że to teren zabytkowej rzeźni, a jedynie że do sprzedaży jest działka inwestycyjna w centrum Chorzowa o powierzchni 29 550 m kw. z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej.

By uratować to miejsce w Chorzowie potrzebny jest inwestor. Dziś obiekt ten niszczeje i właściwie jest idealny do kadrów filmowych o tematyce wojennych. Dodajmy, że właśnie w tym miejscu kręcone były wojenne sceny do polskiego serialu "Stulecie Winnych". Czy ktoś zainteresuje się kupnem zakładów mięsnych? Jakie będzie miał plany wobec tego miejsca? Ogłoszenie znajduje się - TUTAJ. Kto kupi teren po dawnych zakładach mięsnych? Zabytkowa rzeźnia wymaga sporych nakładów finansowych. Samo kupno tego terenu to droga sprawa. 15 mln zł netto, brutto - 16 725 000 zł. To dopiero byłby początek inwestycji. Potrzebny byłby plan i pieniądze, by to zrealizować. Czy jakiś prywatny inwestor podejmie się tego wyzwania? Zobaczymy. Wiadomo, że miasto nie jest w stanie odkupić tego terenu.

- Miasto na pewno byłoby zainteresowane terenem rzeźni i ochroną pozostałych jeszcze zabytków, gdyby tylko pozwalały na to finanse. Od 2019 roku regularnie uszczuplane są wpływy do budżetu miasta z powodu zmian podatkowych, a później pandemii. Niepokojące sygnały dla budżetów samorządów płyną też z założeń Nowego Ładu zaprezentowanego przez rządzących. W związku z tym Chorzów nie może pozwolić sobie na zakup nowych zabytków, a musi skupić się na tych, które już posiada - wyjaśnia Kamil Nowak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Chorzowie.

- W ostatnich latach Miasto Chorzów kupiło przecież ratusz w Hajdukach Wielkich (gdzie obecnie prowadzona jest wymiana dachu) oraz halę elektrowni Huty Królewskiej, która została zrewitalizowana i budowane jest tam Muzeum Hutnictwa. Do miasta należy też Szyb Prezydent, który również przechodzi właśnie modernizację -wymienia Kamil Nowak z UM Chorzów. Sceny Powstania Warszawskiego w serialu "Stulecie Winnych" kręcone były w chorzowskiej rzeźni:

Już kiedyś wobec tego miejsca były ciekawe plany. Mogło tu powstać Śląskie Centrum Biesiadne. Był nawet projekt. Pojawił się pomysł, by odrestaurować ten obiekt – przywrócić jego dawny blask i stworzyć Śląskie Centrum Biesiadne. Miał to być obiekt wielofunkcyjny z muzeum, hotelem, przestrzenią gdzie pokazana zostanie tradycja śląska i przemysłowa. Szybko okazało się, że niestety projekt ten nie zostanie zrealizowany. Koncepcja rewitalizacji była pomysłowa, ale inwestor nie miał tylu pieniędzy.

A co może powstać na terenie po dawnej rzeźni w Chorzowie? Teren dawnej rzeźni w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego oznaczony jest jako obszar usług, wśród których preferowane są: administracja,

handel,

gastronomia.

Losy zabytkowej rzeźni w Chorzowie Dawna rzeźnia miejska w Chorzowie przy ulicy Krakusa była w rzeczywistości kompleksem budynków, które wchodziły w skład zakładów mięsnych. Zabytkową rzeźnię uruchomiono w 1901 roku. Rzeźnia wtedy była jednym z największych zakładów przetwórstwa mięsnego na Górnym Śląsku.

Do rejestru zabytków w 1985 roku wpisano kilka pomieszczeń kompleksu m.in. ceglane hale uboju, warsztat i pralnię,ogrodzenie wraz z bramą i portiernią, budynek biurowy, magazyn siana i zboża, a także budynek dyrekcji i budynek księgowości. Przypomnijmy, że cały kompleks po II wojnie światowej został znacjonalizowany, a w połowie lat 90. XX wieku został sprzedany prywatnemu właścicielowi.

Dawna rzeźnia w Chorzowie działała do 1996 roku. Przeszła wtedy w ręce prywatnego właściciela. Od tamtego czasu, rok po roku, rzeźnia niszczeje. Po zamknięciu rzeźni właściciel obiektu nigdy nie podjął się odrestaurowania kompleksu. Teren ten nie był należycie zabezpieczony. Ten fakt wykorzystali złomiarze. Już w 2013 roku właściciel rzeźni złożyli pismo o skreślenie z listy zabytków największej z hal, w której znajdowała się chłodnia z maszynownią. Był to jeden z najbardziej reprezentacyjnych budynków całego kompleksu. To był ten budynek z białej cegły. Takie pismo właściciel złożył do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gdyż tylko minister może wykreślić obiekt z listy zabytków. I to się właścicielowi udało. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wykreśliło z rejestru zabytków część obiektów, które znajdowały się na terenie byłych Zakładów Mięsnych w Chorzowie. To otworzyło prywatnemu właścicielowi drogę do ich rozbiórki. Powoli znikały budynki zabytkowej rzeźni miejskiej przy ulicy Krakusa. Dziś mało co zostało po dawnym kompleksie budynków zakładów mięsnych.

