Chorzów. Znalazła na ulicy portfel z plikiem banknotów. Należał do 20-latka z Siemianowic Martyna Urban

43-letnia mieszkanka Bytomia 8 lipca, przy ulicy Sportowej w Chorzowie znalazła portfel, ze sporą sumą pieniędzy. Kobieta oddała portfel na policję. Kto był właścicielem zguby? Ewa Gęgotek

Było to spokojne czwartkowe południe. Pani Ewa wraz z koleżanką szły w kierunku Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie, gdzie za kilkadziesiąt minut miała odbyć się ich obrona ze studiów licencjackich. W pewnym momencie pani Ewa przy ulicy sportowej dostrzegła leżący portfel. Podniosła go, a w środku dostrzegła plik pieniędzy oraz dokumenty. Co kobieta zrobiła ze zgubą?