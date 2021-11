Chorzowianin ukradł elektronarzędzia z firmy, w której pracował. Straty wyniosły prawie 9 tysięcy złotych

Mieszkaniec Chorzowa okradł własną firmę

Policjanci z wojkowickiej jednostki otrzymali ostatnio zgłoszenie dotyczące kradzieży elektronarzędzi z jednego z budynków na terenie Sarnowa, w którym odbywały się prace remontowe. Właściciel firmy poinformował mundurowych o kradzieży budowlanego sprzętu o łącznej wartości blisko 9 tysięcy złotych.

Po zebraniu wszystkich niezbędnych informacji mundurowi przeszli do działania. Dzięki szybkiej reakcji udało im się ustalić sprawcę. Zabezpieczony materiał dowodowy oraz wykonana praca operacyjna zaprowadziły policjantów do 43-letniego mieszkańca Chorzowa, który jak się okazało jest pracownikiem firmy świadczącej usługi budowlane w budynku, gdzie doszło do kradzieży.