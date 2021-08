Chorzowianka Emilia Wodyk wystartowała w Mistrzostwach Świata w akrobatyce. Utalentowana dziewczynka wraz z partnerkami zajęły 8. miejsce

Wybitna chorzowianka - Emilka Wodyk, wraz ze swoimi patrnerkami zakwalifikowały się do finału Mistrzostw Świata w akrobatyce w Genewie. Dziewczynki zajęły ósme miejsce. To wielkie wyróżnienie dla 12-letniej dziewczynki, która dopiero wkracza w świat medali. Przeczytaj, jak Emilka doszła do tak ważnego momentu w swoim życiu.

Aleksandra Wodyk