Chorzowianka w zmaganiach Ninja Warrior już we wtorek. Zobacz, jak trenuje wspinaczkę.

Dziecięce marzenie i przekreślone szanse

— Kiedy byłam mała, oglądałam zagraniczne edycje Ninja Warrior. Bardzo mi się to podobało i podziwiałam ludzi, którzy startują: ich siłę oraz to, że potrafią być Ninja, „latać” (śmiech) z przeszkody na przeszkodę.

Trzy lata temu miała miejsce pierwsza edycja zmagań. Wtedy też Kinga Kluska zgłosiła się na casting do programu . Niestety zawodniczka natrafiła na sporą przeszkodę zdrowotną.

Nie poddaje się

Mogła porzucić dziecięce marzenie, ale wybrała powrót. Zakwalifikowała się do programu, a to, co kiedyś było przeszkodą, stało się dla niej początkiem czegoś nowego.