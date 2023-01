Chorzowski "katolik" na studniówce. Uczniowie I LO ZSRKAK do tańca i do różańca! Zobaczcie galerię zdjęć Mateusz Czajka

Studniówki w województwie śląskim ruszyły pełną parą. 14 stycznia bawili się m.in. uczniowie z chorzowskiego „katolika”. „Cały czas nie dowierzam, że to jest moja studniówka. Wydaje mi się, że to idealny czas do podsumowania tych czterech lat, na to by po raz pierwszy pożegnać się z osobami, z którymi kończymy naszą przygodę i podziękować nauczycielom” – mówi Zuzanna.