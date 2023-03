Chował się przed policjantami pod foodtruckiem. Okazało się, że poszukiwano go listem gończym

Przed policjantami schował się pod foodtrucka

W środę 15 marca policjanci z NGW OPP w Katowicach wspomagali katowickich mundurowych w służbie. Po zmroku na Alei Korfantego zauważyli mężczyznę, który nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej i przeszedł przez jezdnie na czerwonym świetle. Kiedy podeszli do niego, aby go wylegitymować w związku z popełnionym wykroczeniem drogowym, mężczyzna zaczął uciekać.

- Pobiegł w stronę mobilnych punktów gastronomicznych, które były ustawione na katowickim rynku. Policjanci ruszyli za uciekającym w pościg. Kiedy zorientował się, że nie ma szans na ucieczkę, postanowił ukryć się pod jednym z foodtrucków. To jednak nie pomogło mu w uniknięciu konsekwencji prawnych, gdyż policjanci szybko zlokalizowali miejsce jego ukrycia. - przekazała KMP w Katowicach.

Podczas policyjnych czynności okazało się, że mężczyzna uciekał, gdyż był poszukiwany od grudnia 2022 roku przez Sąd Rejonowy w Gliwicach. 24-letni mieszkanie Mysłowic został już osadzony w zakładzie penitencjarnym, gdzie spędzi najbliższe 6 miesięcy za przestępstwo popełnione w 2021 roku.