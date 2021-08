Chrobry Głogów - GKS Katowice 4:0. Czołówka zaczyna uciekać

Mecz Chrobrego z GKS Katowice został rozegrany w Polkowicach ze względu na remont murawy na stadionie w Głogowie. Ten fakt oraz puste trybuny nie przeszkodziły jednak gospodarzom w rozbiciu zespołu Rafała Góraka. GieKSa po raz ostatni straciła cztery gole w 2018 roku.

Niedzielne starcie rozpoczęło się dla katowiczan od straty gola już w 5 minucie, gdy Chrobry skontrował ich w podręcznikowy sposób. Goście próbowali szybko doprowadzić do remisu, ale brakowało im precyzji. Nieskuteczność została ukarana błędem obrońców, którzy nie upilnowali Mateusza Bochnaka. GKS odpowiedział na to strzałem w słupek Arkadiusza Woźniaka. Sytuację zespołu z Bukowej dodatkowo skomplikowała kontuzja Dominika Kościelniaka. Uraz wyglądał na poważny, ale diagnozę lekarzy poznamy zapewne dopiero w poniedziałek.

W drugiej połowie głogowianie kontrolowali grę nie dopuszczając do groźnych sytuacji pod swoją bramką. Ten klincz trwał aż do 80 minuty, ale wtedy Chrobry znów podkręcił tempo, co przyniosło mu dwa gole.