Chrobry Głogów - GKS Tychy 1:0. Trzy czerwone kartki w Głogowie

Chrobry - GKS Tychy 1:0. Trzy czerwone kartki w Głogowie

GKS Tychy znów wrócił z wyjazdowego meczu z pustymi rękami. Walczący o awans do PKO Ekstraklasy podopieczni trenera Artura Derbina przegrali w Głogowie z Chrobrym. Goście kończyli ten mecz w dziewiątkę, ale Chrobry również nie dotrwał do ostatniego gwizdka w pełnym składzie.

Nieszczęście tyszan zaczęło się w 28 minucie. Nemanja Nedić sfaulował przed polem karnym jednego z rywali i został wyrzucony z boiska. Mateusz Machaj uderzył z rzutu wolnego bardzo mocno, ale niecelnie.

Grający w dziesiątkę piłkarze GKS zdołali utrzymać bezbramkowy remis do przerwy i długo nie było widać, że Chrobry gra z przewagą jednego zawodnika. Gospodarze po zmianie stron dopięli jednak swego i zdobyli prowadzenie. Po dośrodkowaniu z rogu wydawało się, że tyszanie wyjaśnili sytuację, ale kolejna wrzutka trafiła do Michała Ilków-Gołąba i doświadczony obrońca zachował się niczym rasowy napastnik kierując piłkę do siatki.