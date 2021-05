Chrobry Głogów - Zagłębie Sosnowiec NA ŻYWO, WYNIK, ONLINE Sosnowiczanie pod ścianą z widmem spadku do II ligi muszą zdobyć punkty

- Cieszymy się, że mamy za sobą dwie wygrane - mówi bramkarz Chrobrego Rafał Leszczyński, cytowany przez klubową stronę. - Szczególnie ta pierwsza wygrana z ŁKS-em była w bardzo dobrym stylu. Rywalizowaliśmy na równi i to tylko pokazało, że jesteśmy w stanie zrobić w lidze sporo. Potwierdziliśmy to w Olsztynie. Mamy nadzieję to kontynuować, ale wiadomo, że Zagłębie praktycznie wszystko gra teraz „o życie” i będzie to bardzo ciężki mecz. Uważam zresztą, że Zagłębie kadrowo jest mocną drużyną.

Sędzią spotkania w Głogowie będzie Łukasz Szczech (Warszawa).

Mecz Chrobry Głogów - Zagłębie Sosnowiec nie znalazł się w planach transmisji Polsatu Sport. Spotkanie można zobaczyć online na stronie Ipla.tv, ale bez komentarza meczowego.