Chrobry - Podbeskidzie 1:3. Górale nie dają za wygraną w walce o baraże

Piłkarze Podbeskidzia wyglądają w rundzie wiosennej na zagubionych rozbitków, ale nie można im odmówić nieustępliwości i niezłomnej wiary w sukces. Za każdym razem, gdy dotykają już dna, nieoczekiwanie wydostają się na powierzchnię i wciąż wierzą, że uda im się dopłynąć do wymarzonego brzegu, jakim byłby dla nich udział w barażach o PKO Ekstraklasę. Tak było po porażce ze Stomilem, na którą Górale odpowiedzieli wyjazdowym triumfem w Nowym Sączu, i tak było również w minioną niedzielę - tydzień po wpadce z Zagłębiem bielszczanie pokonali w Głogowie kolejnego rywala ze strefy barażowej.

Podbeskidzie nie miało już nic do stracenia. Musiało walczyć o zwycięstwo, nawet jeśli oznaczało to dokonanie taktycznego eksperymentu. Po 31 kolejkach gry z trzema środkowymi obrońcami Górale po raz pierwszy wyszli na boisko w bazowym ustawieniu 4-4-2. Trener Mirosław Smyła postawił z przodu na duet Kamil Biliński i Giorgi Merebaszwili, a rolę lidera drugiej linii powierzył Michałowi Janocie, który znalazł się w podstawowym składzie pierwszy raz od przejścia zabiegu kardiologicznego w styczniu. Doświadczony szkoleniowiec mógł wracać do Bielska-Białej z poczuciem dużej satysfakcji, bo to ta trójka przesądziła o zwycięstwie jego zespołu.