Ciasto na niedzielę. Biszkopt pani Beaty, który udaje się zawsze!

Biszkopt, który zawsze wychodzi

Chcecie podać pyszne ciasto do niedzielnej kawy lub herbaty? Nie, nawet w sobotni wieczór nie jest za późno, by się za nie zabrać. Ten przepis sprawi, że nie napracujecie się, a efekt - gwarantowany. Biszkopt potrafi płatać figle, a największe niebezpieczeństwo to oczywiście - opadanie. Pięknie wyrośnięte ciasto potrafi w mig zmienić się w zapadnięty zakalec, a przecież chcemy, żeby był puszysty i dość wysoki. Do dzieła zatem!