Ciasto ze śliwkami. Przepis proty i szybki w sam raz na wrześniowy sezon na śliwki. Wypróbuj przepis na ciasto śliwkowe

No to pieczemy, bo jeśli śliwki, to koniecznie ciasto. Nie jestem specjalistką w kuchni (w przeciwieństwie do mojego męża), ale to ciasto "najłatwiejsze w świecie, nic a nic się go nie gniecie" – gwarantuję – uda się każdemu. Jest pyszne, wilgotne i ostatnio zjedzone w całości przez moich gości przy kawie. Skoro mnie się udało upiec ciasto ze śliwkami, uda się każdemu.

A jak macie wątpliwości- zerknijcie na zdjęcia

Ciasto ze śliwkami I: Składniki

Składniki

2 szklanki mąki

1 szklanka brązowego cukru (nada lekki, karmelowy aromat)

2 łyżeczki proszku do pieczenia

100 g masła

1/2 szklanki oleju

2 jajka

1 szklanka mleka

ok. ½ kg śliwek

cukier puder

Ciasto ze śliwkami: przepis

Przygotujcie sobie dużą miskę na ciasto, mały rondelek na roztopienie masła i jeszcze jedną, mniejszą miseczkę. Do tego tortownicę o średnicy ok.24 cm i papier do pieczenia