Cięgnie wilka do... ludzi. Młody wilk zaczepia ludzi na szlaku w Beskidzie Żywieckim. Nie zbliżajmy się do niego!

- No ale zwierz rusza za nami! Biegnie, bidul jeden, ogonkiem merda... No to się zatrzymaliśmy. A maluch dotarł do nas i położył się o dwa kroki od naszych stóp. I czeka - napisała pani Małgorzata na swoim profilu na FB. Dodała, że najpierw zadzwonili na numer 112. Pani kazała im zostawić zwierzę i iść dalej. Później dodzwonili się do Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgierskiej Górce, gdzie dowiedzieli się, że zwierzak jest znany w okolicy. Po godzinie dotarli do nich przedstawiciele Stowarzyszenia dla Natury Wilk, którzy zabrali wilka.