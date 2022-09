Ciesz się własnym mieszkaniem i urlopem od kredytu!

Grupa Murapol w ramach nowej akcji przygotowała dla swoich klientów atrakcyjną propozycję – wybierając lokal z puli promocyjnej można otrzymywać przez 2 lata co kwartał, premię w wysokości rat kredytowych za zakupione mieszkanie. Dodatkowo, w cenie lokalu deweloper oferuje ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.

Promocyjna pula obejmuje 400 lokali w 18 inwestycjach zlokalizowanych w: Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Siewierzu, Sosnowcu, Toruniu, Tychach, Warszawie, Wieliczce i we Wrocławiu.

Mieszkaniowy Dzień Otwarty

Ponadto, Grupa Murapol organizuje 24 września, czyli już w najbliższą sobotę, w swoich biurach sprzedaży Mieszkaniowy Dzień Otwarty. To dobry moment, by porozmawiać z doradcami o promocji i sfinalizować zakup wybranego mieszkania. Biura sprzedaży będą w tym dniu czynne od 9.00 do 14.00.