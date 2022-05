Cieszyn filmową stolicą Polski. Trwa festiwal Kino na Granicy. Co nas jeszcze czeka?

Wśród najbardziej oczekiwanych gości przeglądu był w tym roku Daniel Olbrychski, którego filmy są pokazywane w sekcji retrospektyw aktorskich. W sekcjach reżyserskich widzowie mogą zobaczyć znane i nieznane szerszej publiczności filmy Andrzeja Wajdy i kino Jiříego Trnki, legendarnego czeskiego twórcy filmów animowanych, którego dokonania bywają porównywane do pracy Walta Disneya. Ciekawie wypadają - cykl filmów Viva Musica - produkcji, w których muzyka jest tematem samym w sobie, oraz Polonica, czyli międzynarodowe filmy z udziałem polskich twórców. W tym roku jest to między innymi „Nosorożec” Olega Sencowa, ukraińskiego reżysera i prozaika, aktywisty społecznego, od 2014 do 2019 roku więźnia politycznego rosyjskich władz. Zdjęcia do filmu zrobił Bogumił Godfrejow, montażem zajęła się Karolina Maciejewska, a produkcją Dariusz Jabłoński.