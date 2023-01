Cieszyn. Jezdnia zapadła się pod samochodem na ul. Przepilińskiego. Przejazd jest zamknięty

Na ul. Przepilińskiego w Cieszynie doszło do niebezpiecznej sytuacji. Pod stojącym tam samochodem zapadł się fragment jezdni, co oznacza, że jest ona wyjątkowo słabej jakości i stanowi ryzyko dla ruchu. Cieszyński Miejski Zarząd Dróg poinformował o tym, że ulica zostanie zamknięta do odwołania. Odcinek od ul. Powstańców Śląskich do ul. Kajzara jest wyłączony z ruchu drogowego.

Trwają działanie mające na celu jak najszybsze przywrócenie ulicy do normalnego użytku. Nie wiadomo dokładnie, ile to potrwa, według przewidywań nie nastąpi to jednak bardzo szybko. Kierowcy proszeni są o wzięcie pod uwagę panujących ograniczeń, piesi natomiast o niezbliżanie się do zapadliska.

Zamknięcie ul. Przepilińskiego miało swój wpływ na rozkład autobusów. Przejazdy zostały uaktualnione dwoma zmianami: