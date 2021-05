Cieszyn: kiedy ul. Głęboka będzie gotowa? Jest nowy harmonogram

Przebudowa ul. Głębokiej w Cieszynie, a właściwie termin zakończenia prac na tej ulicy, to temat, który najbardziej interesuje mieszkańców. Pierwszy odcinek ul. Głębokiej (od ul. Zamkowej do ul. Menniczej) miał być gotowy pierwotnie do końca listopada 2020 r., następnie - po wprowadzeniu korekt w harmonogramie - do 20 marca 2021 r,. ale prace przeciągnęły się do końca kwietnia.