Ciężarówka z Węgier zanieczyszczała środowisko, a kierowca z Turcji nie miał dokumentów

Po co emulator AdBlue?

Przypomnijmy, w trosce środowisko od wielu lat przepisy nakładają na właścicieli ciężarówek (normy emisji spalin EURO 4, 5 i 6) sprawnych układów mających za zadanie oczyszczanie spalin z tlenków azotu.

Dzieję się to poprzez SCR, który jest złożony z czujników i aparatury sterującej katalizatorem. To właśnie dozowany przez układ dodatek AdBlue ma za zadanie eliminację szkodliwych cząsteczek. Jednak to co jest korzystne dla środowiska, nie zawsze podoba się właścicielom pojazdów. Utrzymanie sprawnego systemu i uzupełnianie środka AdBlue podnosi koszty utrzymania samochodu. Bywa też, że system ulegając awarii zmusza do obowiązkowej i kosztownej wizyty w warsztacie.

To dlatego na rynku pojawiło się nielegalne obejście systemu w postaci emulatorów. Jednak jak widać z takimi sprytnymi modyfikacjami potrafią sobie poradzić służby.