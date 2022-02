City Trail w Katowicach. Poznaliśmy pierwszego zwycięzcę cyklu biegów w Giszowcu ZDJĘCIA

City Trail w Katowicach. Poznaliśmy pierwszego zwycięzcę cyklu biegów w Giszowcu

Cykl City Trail to przełajowe biegi na dystansie 5 km. W edycji 2021/2022, która rozpoczęła się w październiku odbędzie się pięć biegów. Wydarzenie ma charakter ogólnopolski – Katowice są jedną z dziesięciu lokalizacji uczestniczących w cyklu. Niedzielne zawody były już czwartymi w trwającym sezonie, a ostatni bieg jest zaplanowany na 27 marca.

- Niestety niedawno przeszedłem Covid. Choroba wybiła mnie z rytmu treningowego. Wróciłem do niego trzy tygodnie temu. Jestem po badaniach wydolnościowych, czuję się dobrze, więc postanowiliśmy wspólnie z trenerem Andrzejem Orłowskim, że dzisiaj wystartuję. Cieszę się z wygranej, ale planuję pojawić się także na ostatnim biegu, by przypieczętować zwycięstwo – podkreślił Dawid Malina. - Od 14 miesięcy współpracuję z trenerem Orłowskim i muszę przyznać, że jestem bardzo zadowolony. Mój trening zmienił się całkowicie, a trener ciągle mnie zaskakuje. Nie ma w moim planie treningowym monotonii, jednostki są bardzo zróżnicowane. Trenujemy do mistrzostw Polski na 10 000 m, które odbędą się w kwietniu, a dalsze plany jeszcze się klarują.