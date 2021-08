Ćma bukszpanowa atakuje. Ogrodnicy są bezradni. Szkodnik zabija bukszpany, niektórych nie da się uratować. Jak zwalczyć ćmę bukszpanową? TK

Ćma bukszpanowa Wikipedia/Didier Descouens

Ćma bukszpanowa daje się we znaki ogrodnikom i zabija piękne rośliny, które są zielone przez cały rok. Niestety ćma pozornie niewidoczna niszczy krzewy od środka, a czasem może być za późno, by je uratować. Nie brakuje głosów, że lepiej zrezygnować z bukszpanu, by uniknąć później kłopotów w postaci ćmy. Czy to jednak najlepsze rozwiązanie? Jak radzić sobie z tym szkodnikiem będącym zmorą ogrodników?