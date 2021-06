Cmentarz żydowski w Bielsku-Białej zniszczony przez wandali. Ruszyła zbiórka na odnowienie nagrobków

Oświadczenie w tej sprawie wydało Stowarzyszenie Niezależni.BB. - Ten akt antysemityzmu, wandalizmu i chuligaństwa zasługuje na największe potępienie - podkreślają w nim Jarosław Zięba, prezes Stowarzyszenia Niezależni.BB.

Jednocześnie stowarzyszenie przekazało 3 tys. zł Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Bielsku-Białej na renowację zniszczonych grobów. - Uznaliśmy, że w tej sprawie oświadczenie to za mało. Postanowiliśmy działać. Jednocześnie apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli, szczególnie bielszczan, o dołączenie do zbiórki funduszy na rzecz renowacji zniszczonego cmentarza. Sprawmy wspólnie, aby macewy jak najszybciej znowu stanęły na swoim miejscu. Pokażmy, że Bielsko-Biała to cały czas miasto mające wielokulturową i wielonarodową duszę, której nie pokonają barbarzyńskie czyny - apeluje Zięba.