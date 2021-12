Co będzie hitem Bożego Narodzenia w naszych domach? Skrzaty, Mikołaje, oryginalne bombki, a może ledowe ozdoby? Sami zobaczcie

Z biegiem lat nasze mieszkania w tym świątecznym okresie zdobią coraz to nowsze dekoracje. Nie zapominamy również o grobach naszych bliskich, które w tym czasie zdobią stroiki z gwiazdą betlejemską czy znicze w kształcie choinki.

- Hurtownia Maik-Pol już od kilku lat nie kojarzy się jedynie z okresem Wszystkich Świętych, ale również tymi bardziej radosnymi świętami, jak Wielkanoc czy właśnie Boże Narodzenie. Zawdzięczamy to szczególnie zwiększającemu się asortymentowi dekoracyjnemu i florystycznemu. Klienci doceniają nasze starania, a to motywuje nas do działania. Staramy się więc przygotować co roku szeroką, satysfakcjonującą naszych klientów ofertę – podkreśla Katarzyna Tetela, specjalista sprzedaży hurtowej w Maik-Polu w Dąbrowie Górniczej.