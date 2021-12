Co będzie można zaobserwować na świątecznym niebie? Przeszłość i przyszłość zapisana w gwiazdach Marcin Śliwa

Co będzie można zaobserwować na świątecznym niebie? Pixabay

Astronomia to jedna z najstarszych dziedzin nauki w historii ludzkości. Mimo wielu lat obserwacji nieba i szybko zwiększających się możliwości technicznych, kosmos wciąż skrywa wiele tajemnic przed badaczami. Związana z obchodami świąt Bożego Narodzenia, wigilijna tradycja wypatrywania pierwszej gwiazdki zachęca do uważniejszego spojrzenia na to, co dzieje się ponad naszymi głowami.