Co będzie się działo w weekend 22.07-24.07.2022 w województwie śląskim? Zobacz najciekawsze wydarzenia i zainspiruj się Monika Jaracz

Przed nami weekend, a wraz z nim najciekawsze propozycje wydarzeń w województwie śląskim. W najbliższych dniach będą odbywały się nie tylko koncerty, spektakle teatralne oraz występy kabaretowe, ale także rozmaite atrakcje w plenerze, jak na przykład pierwszy Jurajski Bieg Charytatywny w Olsztynie. W ten lipcowy weekend warto wybrać się na przykład do Zamku Ogrodzieniec na nocne spotkanie z duchami albo do Żywca – na spektakularny koncert legendarnego zespołu Lady Pank, który świętuje jubileusz czterdziestu lat swojej działalności na scenie. Zobacz, co się będzie działo w weekend i zainspiruj się!