Co dalej z Kapeluszem w Parku Śląskim? Ile może kosztować remont? ZDJĘCIA. Od 2014 roku obiekt w Chorzowie stoi nieużywany

Jedna z pereł Parku Śląskiego

Jak mówi Henryk Mercik (do końca sierpnia br. miejski konserwator zabytków w Chorzowie), hala wystawiennicza „Kapelusz” to budynek, który składa się przede wszystkim z charakterystycznego dachu. Reszta to lekkie ściany kurtynowe. Niepowtarzalny kształt sprawia, że nie ma mieszkańca aglomeracji śląskiej, który by nie kojarzył jego bryły. Kapelusz w Parku Śląskim, mimo słusznych rozmiarów, jest bardzo lekkim i „zwiewnym” budynkiem.

— To niezwykle charakterystyczna architektura, która dzięki swojej formie jest symboliczna. Myślę, że to jeden z najcenniejszych obiektów architektonicznych w Parku Śląskim. Poszycie lekkiego dachu zostało położone na siatce stalowych lin, rozpiętych pomiędzy stalowymi łukami – mówi Henryk Mercik.

Początki kapelusza sięgają lat 60. ubiegłego wieku. Budynek jest zabytkiem. W 1982 roku obiekt spłonął, lecz w cztery lata go odbudowano. Jako hala wystawiennicza działał przez kolejne lata. W 2014 roku z powodu usterki dachu wyłączono go z użytkowania. Od tego czasu nie są organizowane tam żadne imprezy.