Co Polacy wiedzą o powstaniach śląskich? Zaskakujące wyniki badania pracowni IBRIS. Jak wypadliśmy w sondażu? Teresa Semik

Co prawda większość Polaków (80 proc.) coś słyszała o powstaniach śląskich z lat 1919-1921, ale jedynie co piąty rodak potrafi połączyć te walki z postacią Wojciecha Korfantego, dowódcą III Powstania Śląskiego. Co więcej, zdecydowana większość badanych nie wie, gdzie rozegrała się najważniejsza z bitew. Na Górę św. Anny wskazało zaledwie 13 procent najmłodszych respondentów, w wieku 18-19 lat.