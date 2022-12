Co polskie influencerki myślą o prezentach z drugiej ręki? Będziecie zaskoczeni! A wy co o tym sądzicie?

Vinted obala stereotypy! Prezenty z drugiej ręki wcale nie są nie na miejscu. Pokazują to wyniki badań przeprowadzonych przez Vinted. Najpierw - wewnętrznie, wśród użytkowników. Tym razem platforma zwróciła się do polskich influencerek. Okazuje się, że rzecz używana wcale nie jest mniej atrakcyjna od nowej. Co więcej, niektóre influencerki rekomendują przygotowanie inspiracji na prezent, a następnie wyszukanie ich w second-handach.