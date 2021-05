Co powstanie w opuszczonym budynku straży pożarnej w Bytomiu? Mieszkańcy chcieliby m.in. muzeum, a co na to miasto?

Budynek straży pożarnej w Bytomiu stoi opuszczony

W maju 2020 roku do użytku została oddana nowoczesna siedziba strażaków, której budowa kosztowała ponad 20 mln zł. Niewątpliwie, to jedna z najważniejszych inwestycji, jakie zrealizowano w ostatnich latach w mieście. Strażacy przenieśli się w końcu do miejsca, które spełnia najwyższe standardy.

Tymczasem gmach przy ul. Strażackiej stoi pusty, stąd rodzą się pytania: jak on zostanie zagospodarowany w przyszłości?

Społecznicy - o czym informowaliśmy w ubiegłym roku - chętnie w tym miejscu widzieliby muzeum historii miasta. O to apelował chociażby radny Maciej Bartków. Władze Bytomia jednak do tego pomysłu są nastawione dość sceptycznie. Argumentują, że w mieście znajduje się już Muzeum Górnośląskie i kolejna muzealna placówka nie jest do końca potrzebna.

Inne zdanie ma na ten temat również Piotr Koj, były prezydent (2006-2012) miasta i historyk z wykształcenia.