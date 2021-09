Co się będzie działo w woj. śląskim 10-12 września? Mnóstwo imprez! Industriada, Noc Teatrów Metropolii, urodziny Katowic i Spodka... Aleksandra Szatan

Atrakcji związanych z tegoroczną edycją Industriady jest wiele. Jednym z miejsc, które warto odwiedzić jest Fabryka Porcelany w Katowicach. Jakie jeszcze wydarzenia warto zapisać w kalendarzu na ten weekend?

To będzie weekend bardzo intensywny w rozmaite wydarzenia kulturalne. Czeka wiele atrakcji Industriady, do tego Noc Teatrów Metropolii, która swój prolog będzie miała już w piątek (10 września), specjalnym pokazem plenerowym spektaklu "Skazany na bluesa", a do tego kumulacja imprez związanych z urodzinami Katowic, w tym gwiazdorski koncert Krzysztofa Zalewskiego i jego muzycznych przyjaciół. Gdzie warto się wybrać? Zerknijcie do galerii.