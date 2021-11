Co się będzie działo w woj. śląskim 26-28 listopada? Festiwal otwarcia Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, koncerty gwiazd. Zobaczcie! Aleksandra Szatan

W weekend 26-28 listopada w woj. śląskim będzie się działo naprawdę dużo! Sprawdźcie, co nas czeka w galerii.

Piątek, sobota i niedziela, 26-28 listopada upłynie m.in. pod znakiem hucznego otwarcia Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. Jak zapowiadają organizatorzy, szykuje się kilkadziesiąt bezpłatnych wydarzeń przygotowanych przez ponad setkę artystów i realizatorów. Co jeszcze będzie działo się w ten weekend? Na pewno nie zabraknie koncertów, m.in. Kasi Kowalskiej, Pawła Domagały czy Happysad. Zerknijcie do galerii, co nas czeka w najbliższych dniach.