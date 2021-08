Co się będzie działo w woj. śląskim 6-8 sierpnia 2021? OFF Country Club w Katowicach, Made in Poland Festival w Chorzowie i inne koncerty

W pierwszy weekend sierpnia znów mamy okazję spotkać się w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach. 6, 7 i 8 sierpnia odbędzie się seria koncertów w ramach projektu OFF Country Club.

- OFF Country Club to przeniesienie formuły OFF Clubu w sielski klimat Doliny Trzech Stawów. Na miejscu wspólnie odtworzymy klimat naszych beztroskich sierpniowych spotkań. W specjalnie przygotowanej strefie znów będą czekać na was starannie wyselekcjonowani gastronomowie i znów będzie okazja, by zatrzymać się i zrelaksować z przyjaciółmi - mówią organizatorzy.