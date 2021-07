Co się będzie działo w województwie śląskim 9-11 lipca 2021? Zobacz imprezy na weekend Aleksandra Szatan

Od Moniuszki do Nirvany, czyli Klasyka w Fabryce. W niedzielę, 11 lipca w Fabryce Pełnej Życia rozpocznie się cykl wydarzeń z muzyką klasyczną

Od Moniuszki do Nirvany, czyli Klasyka w Fabryce to nowy cykl muzyczny ramach Fabryki Pełnej Wydarzeń w Dąbrowie Górniczej, który zainaugurowany zostanie w niedzielę, 11 lipca. W ten weekend w naszym województwie ponownie zagoszczą gwiazdy rodzimej sceny muzycznej, w tym Mery Spolsky czy Nosowska. Kto zaś spragniony jest wrażeń filmowych może zarezerwować czas na wizytę w kinie studyjnym. W katowickim Kinoteatrze Rialto przez najbliższe dni królować będzie Cinema Italia Oggi – Przegląd Nowego Kina Włoskiego. Na co warto się wybrać w ten weekend? Zerknijcie do galerii.