Co słychać w lublinieckiej Lubitece? Spotkania, wspólne granie i oczywiście czytanie

Spotkanie z przedszkolakami

Pani Asia z Oddziału dla Dzieci odwiedziła dzieci z Przedszkola nr 9 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lublińcu. Przedszkolaki zostały zaproszone na Teatrzyk Kamishibai i wysłuchały znanej i lubianej bajki “Czerwony Kapturek”. Po przedstawieniu Pani Asia w roli bajkowej wróżki zaprosiła dzieci do wspólnej zabawy czarów i magii. Przedszkolaki miały możliwość przeżycia czegoś niezwykłego. Uczyły się tajemniczych zaklęć, a odważni ochotnicy pomagali wróżce w jej pokazie

i same czarowały. Wszystkim bardzo podobały się niesamowite sztuczki. Wyprawa do tajemniczego świata magii dostarczyła sporo satysfakcji, wiele humoru i radości.