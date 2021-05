Co słychać z budową Stadionu Miejskiego w Katowicach? Minął miesiąc od otwarcia kopert

Częstochowa otrzyma 7,6 mln zł na modernizację ulicy Mirowskiej. Most nad Wartą jest w fatalnym stanie

Częstochowa otrzymała 7,6 mln zł dotacji na modernizację ulicy Mirowskiej na odcinku pomiędzy ulicą Nadrzeczną a Faradaya. To ważna inwestycja dla miasta, bo stan techniczny mostu nad Wartą jest fatalny. Most łączy nie tylko Śródmieście i Stare Miasto z dzielnicami Zawodzie czy Mirów, ale jest także kluczowym punktem na trasie dojazdowej z różnych części miasta do jednego z miejskich szpitali na Zawodziu.