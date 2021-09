Co wiesz o powstaniach śląskich? Sprawdź i wygraj przenośny głośnik JBL!

Kto był przywódcą I powstania śląskiego? Co zdecydowało o wybuchu I powstania? Gdzie znajdowała się siedziba Polskiego Komisariatu Plebiscytowego? – to tylko przykładowe pytania z naszego testu.

W 100-lecie wybuchu III powstania śląskiego proponujemy naszym Czytelnikom mały konkurs. Pytania dotyczą nie tylko powstania z 1921 roku, ale i powstań 1919 i 1920 roku. Sto lat temu leżący na pograniczu polsko-niemieckim Górny Śląsk była areną ważnych wydarzeń społecznych i politycznych. Warto wiedzieć, co działo się w naszym regionie i poznać jego historię.

Partnerem konkursu jest katowicki oddział Instytutu Pamięci Narodowej.