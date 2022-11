Co za szaleństwo! Urodziny Energy 2000. Mamy nowe zdjęcia. Tak świętowały Katowice. Zobacz zdjęcia! red.

Jeden z największych klubów w Katowicach świętował w ubiegłym tygodniu swoje urodziny - mowa oczywiście o Energy 2000, gdzie chętnych na dobrą imprezę nigdy nie brakuje. Co to był za weekend! Dziewczyny szalały na parkiecie, porywająca muzyka klubowa i niesamowite emocje. Tak się właśnie robi imprezy urodzinowe. Zobaczcie zdjęcia! To było szaleństwo!