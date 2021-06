Colosseum Sauna Arena w Czeladzi - największa sauna na świecie oficjalnie otwarta! Na inauguracji rzymscy legioniści i Lady Pank

- Cieszę się, że możemy się tutaj dziś wszyscy spotkać. Wielokrotnie planowaliśmy już otwarcie naszego Colosseum, aż w końcu na się do udało. Życzę wszystkim dobrej zabawy, udanego wypoczynku, a wieczorem miłych chwil przy muzyce Lady Panku. Atrakcji, mam nadzieję, nie zabraknie – mówił Leszek Pustułka, właściciel Term Rzymskich, Pałacu Saturna i Colosseum Sauna Areny.

Colosseum to budynek wysoki na 12 metrów. Nagrzanie wielkiej sauny trwa 40 minut. Nagrzewa ją siedem pieców o mocy 36 Kw każdy. Każdego dnia tylko na prąd do nagrzania Colosseum trzeba wydać 2 tys. złotych. Podłoga jest tu dodatkowo podgrzewana, a wewnątrz budynku - schładzana. Na budowę sauny i nowej części Term Rzymskich Leszek Pustułka wydał 15 mln złotych. Prócz gigantycznej sauny w Pałacu Saturna powstał też m.in. wodny bar, jacuzzi na 40 osób, scena i basen z wodą termalną, która co miesiąc będzie dojeżdżać beczkowozami ze Słowacji.