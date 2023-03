Comarch Cracovia - GKS Katowice 4:5. Katowiczanie o krok od finału ZDJĘCIA

Comarch Cracovia - GKS Katowice 4:5. Katowiczanie o krok od finału

Piąty mecz półfinału play off wygrali po dogrywce hokeiści GKS Katowice i to oni są o krok od awansu do finału Polskiej Hokej Ligi. Obrońcą tytułu po raz trzeci pokonał Comarch Cracovię i już tylko jednej wygranej brakuje mu, by zapewnić sobie rywalizację o złoto. Kolejne spotkanie odbędzie się w niedzielę 19 marca w Katowicach.

Podopieczni trenera Jacka Płachty objęli prowadzenie pod koniec I tercji. Już po 6 sekundach gry w przewadze krążek do siatki krakowian posłał Szwed Hampus Olsson dobijając strzał Juraja Simka.

Zaraz po przerwie do remisu doprowadził Roman Rac. Słowak skutecznie zakończył akcję pierwszego ataku Cracovii. 80 sekund później katowiczanie znów wyszli na prowadzenie. Indywidualną akcją popisał się Fin Teemu Pulkkinen.